"Não tem embate", diz Ibaneis sobre Lula, em relação ao 8 de janeiro

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) falou, na manhã desta quarta-feira (19/3), sobre a animosidade pública causada por uma declaração dele sobre o presidente Luís Inácio Lula da Silva.



O chefe do Executivo do DF havia declarado que não pisa no mesmo terreno que Lula até que ele se retrate por ter dito que o governador foi conivente com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Durante agenda pública nesta quarta-feira (19/3), Ibaneis foi perguntado sobre o assunto e minimizou a questão.

“Não tenho nenhum tipo de embate com o presidente Lula. Eu acho que ele foi injustiçado na época da Lava Jato”, declarou. “O presidente cometeu um ato, na minha visão, errado, mas que pra mim não tem nenhum problema, de dizer que eu era cúmplice do 8 de janeiro e eu não posso compactuar com uma coisa dessa. O resultado saiu agora com a decisão do Supremo (em arquivar inquérito contra Ibaneis pelo 8 de janeiro)”, acrescentou.

O governador finalizou dizendo que quer o melhor para o Brasil. “Eu quero que o governo dele (Lula) dê certo, até porque o Brasil precisa disso. Mas não tem nenhuma rusga”, concluiu.