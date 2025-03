Ministra promete planos de proteção para Pampa e Mata Atlântica até abril

Em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", chefe da pasta ambiental afirmou que os planos para os dois biomas faltantes já estão "praticamente prontos" e que o ministério já trabalha com base neles - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva, afirmou nesta quarta-feira (19/3) que a pasta lançará, até o começo de abril, planos de prevenção e controle do desmatamento para a Mata Atlântica e o Pampa. Ações dedicadas aos demais biomas foram lançados em 2023 (Amazônia e Cerrado) e 2024 (Pantanal e Caatinga).



Em entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”, da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), a chefe da pasta ambiental explicou que os planos para os dois biomas faltantes já estão “praticamente prontos”, e que o MMA já trabalha com base neles, “porque a gente sempre começa a trabalhar antes de fazer a propaganda”, destacou.

Marina lembrou que até 2003 — quando assumiu o ministério pela primeira vez — não existiam planos de combate ao desmatamento da Amazônia, e que equipe levou um ano para conceber o projeto. Ela comentou que a iniciativa é “uma tecnologia de gestão pública altamente eficiente”. E que, apesar de o plano ter sido abandonado após sua gestão, ao ser retomado, trouxe bons resultados: “Uma queda de 46% do desmatamento da Amazônia comparado a 2022”.

“A partir dessa experiência, nós fizemos os planos customizados para todos os biomas. Então, já conseguimos, nesses dois anos (do governo Lula 3), ter o plano que vai enfrentar o desmatamento no Pantanal, o plano que enfrenta desmatamento no Cerrado, e estamos concluindo o Pampa e a Mata Atlântica, que são os únicos que faltam”, emendou.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro