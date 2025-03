PL tenta urgência do projeto da anistia, mas fica sem definição na reunião de líderes

O Partido Lideral (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado federal, Eduardo Bolsonaro, tentou emplacar, durante a reunião de líderes realizada na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (20/3), apoio dos parlamentares para pautar o requerimento de urgência do Projeto da Anisitia. A proposta, no entanto, não deslanchou e o andamento do projeto ficou indefinido.

“O PL chegou a falar de apresentar um requerimento de urgência sobre a anistia, mas já existe uma decisão do ano passado do presidente [da Câmara dos Deputados] Hugo Motta (Republicanos), de não aceitar mais nenhuma urgência, que os projetos passem pelas comissões”, relatou o vice-líder do governo na Casa, deputado federal Jonas Donizette (PSB), após reunião de líderes.

Ainda que tenha ficado sem definição, a reunião de líderes — realizada semanalmente para definir as pautas prioritárias da Câmara — foi, em boa parte, ocupada pelo debate do projeto da anistia, que tem como objetivo perdoar os condenados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023.

Para a próxima semana, os projetos da bancada feminina serão incluídos na pauta do dia 25 de março, uma terça-feira. Na mesma data, será celebrado o Dia Nacional dos Oficiais de Justiça, com isso, os projetos desta categoria profissional, que tramitam na Câmara, também serão incluídos na pauta do dia.

Em conversa com o Correio, o deputado Jonas Donizette (PSB) afirmou que durante a reunião ninguém comentou o licenciamento do deputado Eduardo Bolsonaro.