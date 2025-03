Lula recebe João Campos e assina acordo de R$ 900 mi para Recife

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta quinta-feira (20/3) com o prefeito de Recife, João Campos (PSB), no Palácio do Planalto. O petista acompanhou a assinatura de um acordo entre a Advocacia-Geral da União (AGU) e a Prefeitura de Recife para liberar R$ 900 milhões em recursos federais para a cidade.

O valor será pago em três parcelas, em 2026, 2027 e 2028, e será totalmente destinado à Educação. Também estavam presentes o AGU Jorge Messias, e o ministro da Educação, Camilo Santana.

“Esse é o maior acordo da história da cidade de Recife”, disse João Campos durante a reunião, que ocorreu a portas fechadas. Parte do encontro foi divulgada nas redes sociais de Lula. “São sete mil crianças que vão passar a ter educação integral, cinco refeições por dia, o direito à educação integral”, acrescentou o prefeito.







Fundo do Ensino Fundamental

“Eu fico muito feliz, presidente, de acatar a sua determinação, encerrar esse litígio, que durava anos, e de fato ter instrumentos para melhorar a vida do povo do Recife”, afirmou ainda Jorge Messias.

O valor será enviado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), e a ação judicial corresponde a repasses que não foram feitos no passado pela União à Prefeitura de Recife.