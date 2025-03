Lula diz que governo não vai permitir "república de ladrão de celular"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta quarta-feira (19/3), a criação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública para enfrentar a violência no país. Ao discursar durante a cerimônia de inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC), em Fortaleza, o chefe do Planalto disse que Brasil não irá permitir que “a república de ladrão de celular” comece a assustar as pessoas pelas ruas.

Lula também falou sobre o desafio de combater o crime organizado. “Nós vamos ter que enfrentar a violência sabendo que nós vamos ter que enfrentar o crime organizado, sabendo que não é o estado sozinho, é o estado, o município, o governo federal, porque a gente não vai permitir que os bandidos tomem conta do nosso país”, disse.

A PEC da Segurança visa dar à União a competência de coordenar o Sistema Único de Segurança Pública (Susp). Na prática, o governo federal poderia estabelecer diretrizes de uma política nacional de segurança a ser seguida por todos os estados. A mudança também deve mudar a atuação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) — que pode se transformar em uma força ostensiva nacional, assim como a Polícia Militar.

No evento, o presidente Lula afirmou que o Estado "é mais forte que os bandidos" e que "lugar de bandido não é na rua assaltando, assustando e matando as pessoas".

“A gente não vai permitir que a república de ladrão de celular comece a assustar as pessoas nas ruas desse país. É por isso que estamos apresentando uma PEC da Segurança para que a gente possa junto com governadores e prefeitos, definitivamente dizer que estado é mais forte os bandidos e lugar de bandido não é na rua assaltando e assustando pessoas e matando pessoas. É esse país que a gente vai construir”, completou o petista.

O chefe do Planalto destacou que a responsabilidade sobre a segurança deve ser compartilhada entre os entes federativos. “Por isso, estamos apresentando uma PEC da segurança para que a gente possa, junto com os governadores e com os prefeitos, a gente definitivamente, dizer que o estado é mais forte do que os bandidos, e o lugar de bandido não é na rua assaltando, assustando e matando pessoas”, disse.