Tarcísio parabeniza 70 anos de Bolsonaro: "Maior liderança política"

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez uma publicação na rede social X para celebrar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que completa 70 anos nesta sexta-feira (21/3).

"70 anos do mito! Hoje o Brasil celebra mais um ano de vida da maior liderança política do País, e eu celebro o dia de um amigo que terá a minha eterna admiração e gratidão. Que Deus continue lhe abençoando e dando força e resiliência para vencer todos os desafios. Feliz aniversário, Jair Bolsonaro! Muitos anos de vida!", escreveu Tarcísio.

70 ANOS DO MITO! Hoje o Brasil celebra mais um ano de vida da maior liderança politica do país, e eu celebro o dia de um amigo que terá a minha eterna admiração e gratidão. Que Deus continue lhe abençoando e dando força e resiliência para vencer todos os desafios. Feliz… pic.twitter.com/gHIRtn2mHC — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) March 21, 2025

Tarcísio de Freitas, especulado para ser o candidato bolsonarista à Presidência, teve apoio do ex-presidente para se eleger como governador de São Paulo, em 2022. Embora não fale sobre candidatura ao Planalto em 2026, Tarcísio é cotado para concorrer à presidência diante da inelegibilidade de Jair Bolsonaro.

O que teve na live de Bolsonaro

O ex-presidente celebrou seus 70 anos de vida, em live realizada na quinta-feira (20/3), ao lado da mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, do filho e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e do advogado Paulo Cunha Bueno. Os filhos Carlos e Eduardo — que se licenciou do mandato de deputado federal e está nos Estados Unidos — parabenizaram o pai por meio de videoconferência.

Durante a transmissão ao vivo, Jair Bolsonaro criticou decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionadas ao processo que pode torná-lo réu — ao lado de outras sete pessoas — por tentativa de golpe de Estado.

Na live, Bolsonaro dedicou o primeiro pedaço de bolo a seu defensor, Paulo Bueno, que o representa no processo que será analisado pelo STF. Em defesa ao ex-presidente, o advogado Bueno apresentou uma representação ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), solicitando intervenção da entidade no processo do STF.













"Aborto da natureza"

Durante a transmissão, Bolsonaro também enalteceu sua história como um deputado federal de "baixo clero" e definiu sua eleição à presidência, em 2018, como um "aborto da natureza".

"Eu fui um aborto da natureza. Além de sobreviver a uma facada, na graça de Deus, a minha própria eleição. Quem podia esperar que eu, um deputado do baixo clero, tido por muitos como encrenqueiro, e era encrenqueiro mesmo, conseguiria ganhar uma eleição?", afirmou o ex-presidente.

* Com informações da Agência Estado