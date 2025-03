Mãe de exilado do 8/1 é retirada de evento do Republicanos

Após a fala de Motta, Teresa Valle se levantou indignada e questionando o deputado. Ela é mãe de João, um dos presos do 8 de janeiro de 2023, atualmente seu filho se encontra exilado fora do país - (crédito: Danandra Rocha//CB/DA Press)

Na manhã desta sexta-feira (21/3), a abertura do 2º Encontro Nacional Mulheres Republicanas acabou marcada por um protesto que levou à retirada de uma participante do evento, realizado no Complexo Brasil 21, em Brasília. Teresa Valle, moradora do Lago Sul, foi escoltada para fora do auditório após protestar publicamente uma recente fala em outra ocasião do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), sobre exilados políticos no Brasil.



O evento, que tem como objetivo capacitar e fortalecer lideranças femininas do partido Republicanos, recebeu parlamentares de todo o país. Durante o discurso, Hugo Motta destacou o compromisso da sigla com as mulheres e crianças.

Após a fala de Motta, Teresa Valle se levantou indignada e questionando o deputado. Ela é mãe de João, um dos presos do 8 de janeiro de 2023, atualmente seu filho se encontra exilado fora do país. “Se o Brasil não tem exilados políticos, por que meu filho precisou sair do país?”, questionou em voz alta.

Teresa foi acusada pela organização de estar tumultuando o evento e acabou sendo retirada do local. Em meio à confusão, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) desceu do palco para acolhê-la. Segundo a organização, Damares se comprometeu a ouvir Teresa após o evento.



Mãe de exilado político é retirada de evento do Republicanos (foto: Danandra Rocha//CB/DA Press)

“Eu nem sabia que Hugo Motta era do Republicanos, eu não entendo muito de política. Mas quando o vi, lembrei da declaração recente dele sobre exilados políticos. Meu filho ficou preso por sete meses, dividindo cela com Clesão (que morreu na Papuda vítima de mal súbito). Se ele tivesse ficado mais tempo, teria morrido também”, declarou Teresa.



A declaração à qual Teresa se referia foi feita por Hugo Motta em uma sessão solene da Câmara dos Deputados em 15 de março, em homenagem aos 40 anos da redemocratização brasileira. Na ocasião, o deputado afirmou: "Nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático, não tivemos jornais censurados, nem vozes caladas à força, não tivemos perseguições políticas, nem presos, nem exilados políticos. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais, nunca mais".

Teresa, que se considera uma mãe lutando por justiça, afirmou que a presença no evento era para representar as mulheres que tiveram familiares presos ou que foram encarceradas após os atos de 8 de janeiro.



“Sou uma mulher honrada, digna de ser acolhida e atendida. Estou aqui falando por todas as mulheres presas, injustiçadas, que sangraram naquela colmeia. Meu filho só não morreu porque saiu na última leva de libertações. Mas quando eu tentei ser ouvida dentro desse evento, fui tratada como alguém que estava tumultuando”, afirmou ainda trêmula.



O 2º Encontro Nacional Mulheres Republicanas trouxe como tema Republicanas no Poder: Liderando o Presente, Construindo o Futuro!. O objetivo foi promover a troca de experiências entre vereadoras, vice-prefeitas e prefeitas do partido, oferecendo capacitação para a gestão pública e o desenvolvimento de políticas eficazes.

Apesar do incidente envolvendo Teresa Valle, o evento seguiu com sua programação normal, com a presença de lideranças políticas e debates sobre o papel das mulheres na administração pública.