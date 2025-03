Bolsonaro compara julgamento no STF com Brasil x Argentina

Ex-presidente fez uma alusão com o jogo do Brasil contra a Argentina, marcado para 21h desta terça - (crédito: Antonio Augusto/STF, JUAN MABROMATA / AFP e RAFAEL RIBEIRO/CBF)

No dia em que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga a denúncia sobre a tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou o ministro Alexandre de Moraes em publicação na rede social X (antigo Twitter), nesta terça-feira (25/3). O ex-presidente fez uma alusão com o jogo do Brasil contra a Argentina, marcado para 21h desta terça, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

"Brasil e Argentina em campo hoje às 21h no Monumental de Núñez. Vamos torcer pelos nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo do jogo começar… e ainda é o VAR, o bandeirinha, o técnico e o artilheiro do time adversário; tudo numa pessoa só", escreveu Bolsonaro às 9h44 desta terça.

- Brasil e Argentina em campo hoje às 21h no Monumental de Núñez. Vamos torcer pelos nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo do jogo começar… e ainda é o VAR, o bandeirinha, o técnico e o artilheiro do time adversário; tudo numa… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 25, 2025

O ex-presidente foi ao Supremo para acompanhar o julgamento da denúncia da PGR contra ele e mais sete aliados. Bolsonaro chegou na Corte por volta das 9h25 desta terça-feira (25/3), e se sentou na primeira fila para acompanhar a sessão, acompanhado dos advogados. Ou seja, fez a postagem no X dentro do Supremo.

Foram reservadas três sessões para o caso: a partir das 9h30 de terça, com retomada às 14h, e, se necessário, às 9h30 de quarta-feira (26/3).

A discussão será feita no âmbito da Petição 12.100, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Além de Moraes, a Primeira Turma é composta pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.





























Esta será a primeira etapa de análises de denúncias por tentativa de golpe de Estado envolvendo a cúpula do governo do então presidente Jair Bolsonaro. Os ministros vão examinar as condutas dos integrantes do “Núcleo 1”, que também foi chamado pela PGR de “Núcleo Crucial”.

Além do ex-presidente, fazem parte do grupo o deputado federal Alexandre Ramagem, o almirante e ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o general da reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o tenente-coronel e o ex-ajudante de ordens da Presidência da República Mauro Cid, o general e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o general da reserva e ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto.

