Desembargador aposentado é detido pela Polícia Judicial do STF por desacato

Após gritar na porta da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) Sebastião Coelho da Silva foi detido pela Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (25/3), em flagrante delito por desacato e ofensas à Corte. Pouco antes, ele havia sido limpedido de assistir ao julgamento da denúncia da trama golpista na Segunda Turma.

“O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, determinou a lavratura de boletim de ocorrência por desacato e, em seguida, a liberação do advogado”, informou a assessoria da Suprema Corte.

O desembargador aposentado postou nas redes sociais o momento em que é barrado no STF. "Há pouco fui impedido de entrar na sessão de julgamento no STF. SOU ADVOGADO DO FILIPE MARTINS. E fui preso; depois solto", escreveu.







Na manhã desta terça-feira, enquanto o relator, ministro Alexandre de Moraes, lia o documento sobre o caso, o homem gritava “arbitrários” na porta do colegiado. Ele foi contido e retirado do local por seguranças da Corte.

Segundo a assessoria do STF, ele não seguiu o trâmite correto de credenciamento exigido pelo tribunal. “O desembargador Sebastião Coelho não se credenciou previamente para participar e havia orientação de credenciamento prévio por parte de advogados. Por isso, foi encaminhado para acompanhar da Segunda Turma”, informou.

Essa não é a primeira vez que o aposentado se envolve em polêmicas. Em junho do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu abrir um processo administrativo disciplinar contra ele por críticas feitas ao ministro Alexandre de Moraes.