"Estou com depressão", diz Zambelli após Bolsonaro culpá-la por derrota

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) lamentou ter sido culpada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela dele derrota nas eleições de 2022. Durante participação em um podcast na segunda-feira (24/3), Bolsonaro disse que Zambelli "tirou o mandato" dele.

Em entrevista para o blog de Andréia Sadi, no g1, a deputada desabafou: "Não acho justa. Eu sempre o defendi, estou com depressão, sendo julgada, e no pior momento ele falar dessa forma é trazer muito peso para as minhas costas." Na época, Zambelli discutiu com um apoiador de Lula e o perseguiu com uma arma pelas ruas de um bairro nobre de São Paulo.

Bolsonaro afirmou no podcast que a imagem de Zambelli com a arma favoreceu o discurso de que ele defende o armamento: “Mesmo quem não votou no Lula, anulou o voto. Carla Zambelli tirou o mandato da gente."

Zambelli, ré por porte ilegal de arma de fogo devido ao episódio, também comentou sobre o momento: "Imagina o que é, para a cabeça de uma deputada, ser culpada pela eleição de um país por ter se defendido de quatro homens que me cuspiram, xingaram e empurraram? Eu tinha porte federal e houve um tiro, que achei que tinha pego no policial.”

A maioria dos ministros do STF, votaram para condenar a deputada a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. No entanto, o julgamento está paralisado após o ministro Nunes Marques ter pedido vista.

No X (antigo Twitter), Zambelli publicou: “Enfrentar o julgamento dos inimigos é até suportável. Difícil é aguentar o julgamento das pessoas que sempre defendi e continuarei defendendo."