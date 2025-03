Gleisi recebe Erika Hilton para reunião e discute fim da escala 6x1

Há resistência dos setores econômicos, e o governo federal ainda analisa com cautela como vai agir em relação ao projeto - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, recebeu nesta terça-feira (25/5) a deputada federal Erika Hilton (PSol) para discutir a proposta do fim da escala 6x1 — com seis dias de trabalho e um de folga.

O encontro foi um pedido da própria parlamentar, que protocolou uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para acabar com o regime 6x1 e propor uma semana com quatro dias de trabalho, reduzindo a carga horária.

Segundo o texto, a carga horária mudaria para 36 horas por semana, em quatro dias. Atualmente, as leis trabalhistas permitem até 44 horas semanais, divididas em até seis dias seguidos de trabalho, no caso da escala 6x1. O modelo é comum em setores como comércio, serviço e indústria.

Dúvida sobre a posição do Executivo

A proposta para acabar com o modelo ganhou grande repercussão e apoio popular nas redes sociais. Porém, há resistência dos setores econômicos, e o governo federal ainda analisa com cautela como vai agir em relação ao projeto. Parte da base governista quer que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defenda publicamente a iniciativa. Além de Gleisi, Hilton quer se reunir com Lula para discutir a proposta.

Para começar a tramitar, a PEC precisa de um ato do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos–PB), para enviar a medida à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida hoje pelo deputado Paulo Azi (União-BA). Se aprovada na CCJ, a PEC irá para uma comissão especial, para só então ser apreciada em plenário.

Gleisi também se reuniu hoje, pela primeira vez, com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin. O vice-presidente chefia o Palácio do Planalto na ausência de Lula, que está em uma visita de Estado ao Japão.