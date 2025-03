Fuad sofre parada cardíaca e boletim médico diz "quadro bastante grave"

Esta é a quarta internação de Fuad desde o dia 23 de novembro do ano passado - (crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite dessa terça-feira (25/3), às 22h, e está internado em estado grave no Hospital Mater Dei. Segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira (20/3), ele foi reanimado, mas evoluiu para um quadro de choque cardiogênico, necessitando de "doses elevadas de drogas vasoativas e inotrópicas".

Ainda segundo as informações, Fuad está em respiração controlada por aparelhos, mantendo a pressão arterial por meio de medicamentos e apresenta insuficiência renal aguda. Aos 76 anos, Fuad está afastado do cargo desde 3 de janeiro para tratamento de saúde. Ele foi internado inicialmente para tratar um quadro de insuficiência respiratória aguda, tendo sua licença renovada por seis vezes consecutivas. No dia 17 de março, a equipe médica havia informado que ele seria transferido para a unidade Mater Dei Santo Agostinho para realizar exames específicos.

boletim médico prefeito belo horizonte (foto: hospital )

Esta é a quarta internação do prefeito desde novembro de 2023. Ele passou por diversas complicações de saúde ao longo dos últimos meses, incluindo insuficiência respiratória, neuropatia periférica e infecções, além de ter sido entubado duas vezes e submetido a uma traqueostomia. Fuad foi reeleito no segundo turno das eleições municipais enquanto tratava um linfoma não-Hodgkin, e, após vencer o câncer, passou a enfrentar complicações decorrentes do tratamento oncológico.