'Marcha fúnebre' interrompe entrevista de Bolsonaro; veja o vídeo

Ao escutar o som do trompete, Bolsonaro e as pessoas que estavam no local caíram na risada - (crédito: Ed Alves)

Um trompetista tocou a Marcha fúnebre e interrompeu uma entrevista coletiva de Jair Bolsonaro (PL), na tarde desta quarta-feira (26/3), logo após a Primeira Turma do Supremo Tribunal aceitar denúncia e tornar o ex-presidente réu por tentativa de golpe de Estado.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) transmitia a entrevista do pai em uma live no Instagram e flagrou o momento. "Pelo amor de Deus, que falta de...", iniciou Bolsonaro após ouvir a música. Depois, ele riu e completou: "Cuidado, pode ser um sinal secreto". Após a Marcha fúnebre, o trompetista ainda tocou Tá na Hora do Jair Já Ir Embora, da dupla Juliano Maderada e Tiago Doidão, que viralizou durante as eleições de 2022.

Veja o vídeo:





O trompetista responsável pelo protesto é Fabiano Leitão. Pelas redes sociais, ele compartilhou o vídeo do momento e mandou um recado para Bolsonaro: "Adeus capeta", escreveu.

Bolsonaro e aliados são réus no STF

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tornou réus o ex-presidente Bolsonaro e outros sete aliados. A decisão, registrada nesta quarta, acatou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) que os acusa de participação de golpe de Estado.

Após o julgamento na Corte, Bolsonaro negou ter arquitetado golpe e classificou como "graves" e "infundadas" as acusações da PGR. A defesa do ex-presidente pretende recorrer da decisão e sustenta que não há provas concretas contra ele.

Com a decisão da Primeira Turma do STF, o processo segue para a fase de coleta de provas e consulta de novas testemunhas. O julgamento final ainda não tem data definida, mas está previsto para o primeiro semestre de 2025.