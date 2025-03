Flávio Bolsonaro critica Moraes por exibir vídeo do 8/1: "Objetivo de prejudicar"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, criticou a exibição de vídeos durante o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), que resultou na decisão unânime da Primeira Turma em tornar seu pai réu por tentativa de golpe de Estado nesta quarta-feira (26/3).

Em publicação nas redes sociais, Flávio questionou a legalidade da atitude do ministro Alexandre de Moraes, relator da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo o senador, os vídeos exibidos, que mostravam os atos golpistas, não estavam nos autos do processo e, portanto, não poderiam ser do conhecimento da defesa.

"É juiz ou promotor? Como que exibe um vídeo que não está nos autos e com o claro objetivo de prejudicar o réu? Não sobrou nada do Estado Democrático de Direito. A Constituição virou cinzas", escreveu. A postagem foi rapidamente compartilhada por Jair Bolsonaro, que também criticou a condução do julgamento.

A defesa de Bolsonaro alegou ao Correio porém que “não tem objeção” ao vídeo exibido. O ex-presidente foi denunciado como chefe de uma organização criminosa que teria articulado e executado um plano para impedir o terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

Assista ao vídeo exibido por Moraes durante o julgamento:

