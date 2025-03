"Ao invés de chorar, caia na realidade", diz Lula sobre Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou, na noite desta quarta-feira (27/3), sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e militares, denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) acolheu a denúncia e tornou réus os integrantes do ‘núcleo crucial’ da investigação.

“É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível, com todas as provas, que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente e para o assassinato do ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e todo mundo sabe o que aconteceu nesse país”, comentou Lula.

A declaração foi dada em Tóquio, onde o presidente cumpre agenda oficial para atrair investimentos para o Brasil, como parte da ofensiva ao tarifaço do governo estadunidense de Donald Trump.

Aos jornalistas, Lula comentou a respeito da atuação do STF. “Seria presunção minha fazer qualquer diagnóstico sobre a decisão da Suprema Corte brasileira. Eu acho que o que é correto é que a Suprema Corte está se baseando e se manifestando nos autos do processo. Depois de meses e meses de investigação, muito bem feita pela Polícia Federal, muito bem feita pelo Ministério Público, e com muita delação de gente importante, que está acusando o que tentou acontecer no Brasil”.

Para o petista, Bolsonaro, ao pedir anistia, está provando que é culpado. “Agora, como ele não tem como provar que ele é inocente, que ele não tentou dar o golpe, ele fica tentando fazer provocação ainda na sociedade brasileira”, disse. “Então se ele for culpado tem que se contentar com a punição, então, ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país”, concluiu Lula.