Velório de Fuad Noman será aberto ao público nesta quinta

O velório de prefeito de Belo Horizonte Fuad Noman será aberto ao público. A cerimônia está marcada para esta quinta-feira (27/3), de 13h às 16h, no saguão da Prefeitura da capital mineira. Fuad morreu na quarta-feira (26/3), aos 77 anos, em decorrência de complicações de um linfoma não-Hodgkin.

Em reconhecimento à trajetória de Fuad Noman, o governador de Minas Gerais Romeu Zema decretou luto oficial de três dias.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, Fuad Noman dedicou décadas da vida ao serviço público. Economista por formação, com sólida trajetória na administração pública, Fuad ocupou cargos no governo federal, no governo de Minas Gerais e na Prefeitura da capital mineira.

O governo de Minas Gerais destacou que como secretário de Estado de Fazenda, Fuad implementou políticas fiscais que impulsionaram a economia mineira. Ele também atuou como secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas — sendo responsável por importantes obras de infraestrutura; e presidente da Companhia de Gás Natural de Minas Gerais (Gasmig).





Em 2022, ele assumiu o cargo de prefeito da capital mineira, e desde então conduziu a cidade "com serenidade, firmeza e espírito público".

"Fuad era conhecido por seu trato gentil, sua capacidade de escuta e seu amor por Belo Horizonte. Um homem público íntegro, cuja história se confunde com o desenvolvimento da nossa cidade", diz a Prefeitura de Belo Horizonte.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular