Orçamento de combate à violência contra a mulher recebeu corte de 68%

Durante a sessão especial de entrega do Prêmio Bertha Lutz, realizada nesta quarta-feira (27/3), a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) criticou o corte de 68% nos recursos destinados ao combate à violência contra a mulher. A parlamentar classificou a redução como um "retrocesso" e reforçou a necessidade de união das mulheres na luta por direitos.



"Eu cobrei o corte que foi feito. Isso é um retrocesso. E é uma lástima no Brasil fazer isso, mas é bom que possamos aprender que todas nós temos que ser as Bertha's Lutz do momento", declarou Thronicke.

O projeto orçamentário do governo previa um investimento de R$ 162 milhões para ações voltadas à proteção das mulheres, valor que já era considerado insuficiente pela senadora. No entanto, a proposta aprovada pela comissão responsável reduziu essa quantia para R$ 52 milhões.

"Uma causa tão séria, tão grave, que só vem aumentando o número de violências — de todos os tipos de violência contra a mulher, inclusive política, emocional, financeira, não é só o físico. E termos e sermos a maior parte da população brasileira, temos tido um corte no orçamento, um corte brutal", afirmou a parlamentar ao Correio.

Leia também: Cultura sofre corte drástico no Orçamento aprovado pelo Congresso

O Prêmio Bertha Lutz foi criado em 2001 para homenagear mulheres e instituições que se destacam na luta pela igualdade de gênero e pelos direitos das mulheres no Brasil. A edição deste ano reuniu no Senado Federal autoridades, parlamentares e representantes da sociedade civil em um debate sobre os desafios na promoção de políticas públicas para a proteção feminina.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular