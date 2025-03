Após visita ao Japão, Lula chega ao Vietnã para ampliar parcerias comerciais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou nesta quinta-feira (27/3) em Hanói, capital do Vietnã, onde fará uma visita de Estado. Lula chegou ao país após quatro horas de voo partindo de Tóquio, no Japão, onde passou três dias.

O Vietnã é o último destino de Lula na Ásia, antes de voltar ao Brasil no fim de semana. Assim como no Japão, o principal objetivo do petista é aproximar as relações comerciais, abrindo novos mercados e aumentando o fluxo de exportações e importações.

Lula chegou ao país no final da tarde de hoje, madrugada no horário de Brasília. O Vietnã possui um fuso horário de dez horas à frente. Ele foi recepcionado no aeroporto pelo ministro da Agricultura vietnamita, Do Duc Duy.

Segundo a agenda oficial da Presidência da República, o primeiro compromisso será às 8h45 de amanhã (28), 22h45 de hoje no Brasil, com a deposição de uma coroa de flores ao Monumento aos Heróis e Mártires. Em seguida, Lula também entregará flores ao Mausoléu do presidente Ho Chi Minh.

Agenda cheia

Na agenda também estão previstos encontros com o atual presidente, Luong Cuong, a assinatura de acordos e declaração conjunta à imprensa, reuniões com o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã, Tô Lâm, com o presidente da Assembleia Nacional do Vietnã, Trn Thanh Mn, e com o primeiro-ministro Pham Minh Chinh.

