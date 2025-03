Ratinho Júnior assume desejo de disputar a Presidência e busca espaço no PSD

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), assumiu publicamente, nesta quarta-feira (27/3), sua pretensão de disputar a Presidência da República nas eleições de 2026. Durante um evento do Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em Pernambuco, ele classificou a candidatura como um “grande sonho” e destacou sua disposição para representar o PSD na corrida presidencial.

“Seria, sem dúvida, um grande sonho ter a oportunidade de ser candidato e discutir o país”, afirmou o governador.

Apesar da manifestação de interesse, Ratinho Júnior ressaltou que a decisão final dependerá do posicionamento interno do partido, indicando que ainda aguarda a validação do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. “Se o meu partido [PSD] assim permitir, é óbvio que vou trabalhar para isso”, disse o governador à CNN após o evento Todos pela educação, em São Paulo.

Na última terça-feira (26), durante outro evento do Lide, desta vez em Brasília, Kassab já havia reforçado o nome de Ratinho Júnior como uma opção viável para o pleito de 2026. “Se o Brasil for presidido por Ratinho Júnior, o povo tende a ganhar”, declarou o dirigente do PSD, sinalizando apoio à candidatura do governador paranaense.

Ratinho Júnior se soma a outros governadores da direita que também se movimentam nos bastidores em busca de viabilidade eleitoral. Recentemente, Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, afirmou sua pré-candidatura à Presidência da República, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, estão entre os nomes cogitados como alternativas ao campo conservador.

Segundo uma pesquisa da Futura Inteligência divulgada nesta quarta-feira (26), Caiado aparece com 37,8% das intenções de voto à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 37,3%, nulos e brancos 22,6% e 2,3% não souberam responder.

Aceno ao bolsonarismo

No mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) tornou Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado, Ratinho Júnior fez um gesto em direção ao ex-presidente e seus apoiadores. Segundo o governador, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República deveria ter sido julgada pelo plenário da Corte, e não pela 1ª Turma, uma crítica indireta ao andamento do processo.

Apesar disso, na tarde de ontem, em sua primeira coletiva de imprensa após se tornar réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro foi questionado sobre um possível sucessor e respondeu: “Vai o Messias, o Bolsonaro ou Jair”, afirmou, indicando que não pretende indicar nenhum substituto.

Mesmo apontado como favorito por Bolsonaro, o governador de São paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem afirmado que buscará reeleição para o Palácio dos Bandeirantes.

A movimentação de Ratinho Júnior, por sua vez, indica a busca pela consolidação de sua imagem como um possível nome para a direita brasileira nas próximas eleições presidenciais, ao mesmo tempo em que se posiciona dentro do PSD para garantir a indicação partidária.

