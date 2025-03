De licença e morando nos EUA, Eduardo recebeu salário de R$ 46 mil da Câmara em março

Mesmo estando licenciado e morando nos Estados Unidos há mais de um mês, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) recebeu salário integral de R$ 46 mil, referente ao mês de março. O parlamentar havia comunicado que deixaria o cargo legislativo dias antes do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, se tornar réu, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por envolvimento na tentativa de golpe de Estado.

Leia também: Missão de Eduardo ganha peso dois

Apesar de já constar no site da Câmara dos Deputados que o deputado "não está em exercício", o Portal da Transparência exibe o pagamento do salário bruto de 46.366,19 a Eduardo. Com os descontos obrigatórios, ele recebeu a quantia de R$ 34.615,76. De acordo com suas postagens nas redes sociais, é possível que o parlamentar esteja residindo no estado do Texas, onde é sócio do empresário Paulo Generoso, na empresa Braz Global Holding LLC.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em duas coletivas de imprensa que concedeu nesta quarta-feira (27/3), Jair Bolsonaro voltou a fazer ataques às urnas eletrônicas e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e chamou de infundadas as acusações de que é alvo.