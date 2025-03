Bolsonaro agradece apoio de Zema: "Consideração e carinho"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agradeceu o apoio do governador Romeu Zema (Novo), que havia publicado uma mensagem o classificando como “maior líder da oposição ao governo do PT” após o STF tornar o antigo mandatário réu pela trama golpista. Em resposta nas redes sociais, nesta sexta-feira (28/3), Bolsonaro disse ter muita “consideração e carinho” pelo mineiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Governador, muito obrigado pelas palavras, consideração e deixo aqui também minha consideração e grande carinho por Vossa Excelência!”, disse Bolsonaro.

Zema foi convidado pelos bolsonaristas para participar da próxima manifestação em prol da anistia dos condenados pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. O evento ocorre em 6 de abril, na Avenida Paulista, em São Paulo.

O convite ocorreu após reunião do governador com o presidente do Partido Liberal (PL) em Minas Gerais, o deputado federal Domingos Sávio. Segundo o parlamentar, Zema sinalizou que vai comparecer ao ato. “Fiquei muito feliz com a disposição do governador em participar e mostrar seu compromisso com essa causa”, afirmou.

Nessa quarta-feira (26/3), a Primeira Turma do STF decidiu aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e outros sete acusados de conspirarem contra o Estado Democrático de Direito. Entre os outros réus estão militares e ex-ministros, como o general Walter Braga Netto e o general Augusto Heleno.

O grupo é acusado pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado.

Zema e Bolsonaro durante almoço em São Paulo Redes Sociais/Reprodução Zema em manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, em São Paulo Redes Sociais/Reprodução Zema e Bolsonaro com lideranças do PL em Belo Horizonte Edésio Ferreira/EM/D.A Press Zema e Bolsonaro durante passagem do ex-presidente por BH Edésio Ferreira/EM/D.A Press Bolsonaro e Zema em sessão da Assembleia de Minas Gerais Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Voltar Próximo

Com a denúncia aceita, a acusação deve juntar mais provas ao processo e marcar audiências para ouvir as testemunhas. Por fim, a Primeira Turma precisa marcar o julgamento final e decidir se condena ou absolve os réus.

Após o resultado do julgamento, outros governadores também se manifestaram em apoio ao ex-presidente. Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, disse que Bolsonaro segue como a principal liderança política do Brasil.

“Sabemos que esse não é o primeiro e não será o último desafio a ser enfrentado, mas sabemos também que a verdade prevalecerá e sua inocência será comprovada. Estou certo de que Jair Bolsonaro conduzirá esse processo com a coragem que sempre motivou todos ao seu redor”, disse.

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), também manifestou solidariedade ao ex-presidente. “O Brasil vive um momento que exige serenidade e respeito aos princípios constitucionais que regem a nossa nação. A trajetória pública do presidente sempre foi marcada por seu compromisso com o povo brasileiro”, destacou.