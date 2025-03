"Brasil está envelhecendo mal", alerta Tebet ao defender estratégia para 2050

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendeu nesta segunda-feira (31/3) a necessidade de um planejamento de longo prazo para o país. Durante o evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2050, em São Paulo, organizado pelo governo federal, ela ressaltou que a iniciativa busca preparar o país para os desafios das próximas décadas sem ignorar demandas imediatas.

"Precisamos projetar o Brasil dos próximos 25 anos, mas solucionando os problemas de agora", afirmou Tebet, destacando que o país ainda não tem tradição em realizar este tipo de planejamento.

Leia também: Tebet defende que valor de emenda deve ser reavaliado

A ministra chamou a atenção para a transição demográfica no Brasil e alertou sobre os impactos do envelhecimento da população na economia. "O Brasil está envelhecendo, as pessoas não querem mais ter filhos. O problema não é envelhecer, mas nós estamos envelhecendo mal. Estamos envelhecendo sem ter enriquecido enquanto país", afirmou. "Ainda há tempo, temos uma janela curta."

A Estratégia Brasil 2050, coordenada pelo Ministério do Planejamento, contará com a participação de diversos setores da sociedade. "Vamos mostrar ao mundo que o Brasil é um porto seguro para investimentos, que aposta na sustentabilidade e na inclusão social", disse a ministra.

Leia também: Tebet diz que é preciso repensar modelo de emendas parlamentares

O plano será elaborado com a colaboração de todos os ministérios e órgãos governamentais, além de representantes da sociedade civil. A secretária Nacional de Planejamento, Virgínia de Ângelis, iniciou uma série de entrevistas com ministros para colher contribuições sobre os principais desafios e oportunidades para o futuro do país.

A Estratégia Brasil 2050 abordará temas como mudanças climáticas, transição demográfica, educação e desenvolvimento econômico. O documento final está previsto para ser apresentado em julho de 2025.