Celular Seguro terá nova função para alertar sobre aparelho roubado; entenda

O Celular Seguro, aplicativo criado pelo governo federal para proteger usuários em casos de furto ou roubo, será atualizado nesta semana. O novo recurso permitirá o envio de uma mensagem ao aparelho caso ele seja ativado com um novo chip, orientando quem estiver com o dispositivo a procurar uma delegacia para regularizar a situação. A notificação poderá ser enviada via SMS ou WhatsApp.

O sistema utilizará o IMEI, número único que identifica cada celular na rede móvel, para rastrear a ativação de novos números. Para que a funcionalidade funcione, o dispositivo deve estar no "modo de recuperação", que bloqueia a linha telefônica e contas vinculadas sem desativar o IMEI. No "modo de bloqueio total", em que o IMEI é desativado, a nova ferramenta não poderá ser usada.

O Ministério da Justiça reforça que, além do uso do Celular Seguro, é essencial registrar um boletim de ocorrência.

O aplicativo está disponível para Android e iOS, e seu uso exige uma conta no Gov.br. A data exata da atualização ainda não foi divulgada.

