PGR pede prisão preventiva de Léo Índio após fuga para a Argentina

Primo dos filhos mais velhos de Bolsonaro, Léo Índio postou fotos da participação nos ataques do 8/1 - (crédito: Reprodução / Instagram )

A Procuradoria Geral da República (PGR) solicitou a prisão preventiva de Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio. O suspeito alegou ter se foragido na Argentina por ser "vítima de perseguição" do Supremo Tribunal Federal (STF) por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

“Ao se evadir para a Argentina, Leonardo Rodrigues de Jesus deliberadamente descumpriu medida cautelar alternativa à prisão, a evidenciar sua insuficiência, o descaso com a aplicação da lei penal e desrespeito às decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal”, afirmou o procurador-geral, Paulo Gonet.

Leonardo é primo de três filhos do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL) e é réu no STF. Na última sexta (28/2), a defesa de Léo Índio confirmou que ele está na Argentina para fugir de uma "perseguição" sofrida.

Apesar da possibilidade da prisão preventiva devido ao envolvimento no 8 de janeiro, Leonardo conseguiu aguardar o julgamento em liberdade condicional. Para evitar a fuga do país, o passaporte dele decretado como cancelado. A ida à Argentina, que não necessita de passaporte, foi considerada por Gonet como uma violação da condicional.

O pedido da prisão preventiva precisa ser acatada por Alexandre de Moraes, ministro relator do caso. Caso Moraes concorde com a PGR, Leonardo poderá ser preso no momento em que retornar ao país, ou até mesmo ser detido na Argentina e depois ser extraditado ao Brasil se o governo solicitar ao país vizinho.