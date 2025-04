Vídeo: Lula é recebido em balanço do governo aos gritos de "sem anistia"

Com popularidade em queda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido no evento de balanço do governo ao som de aplausos e gritos de “sem anistia”. Intitulado de "O Brasil dando a volta por cima”, o encontro tem o objetivo de mostrar as realizações da gestão petista nos últimos dois anos e acontece no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, nesta quinta-feira (3/4).



O petista chegou acompanhado da primeira-dama Janja, do vice-presidente, Geraldo Alckmin, da chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, entre outros ministros do governo.

PL da Anistia

Travado na Câmara dos Deputados desde o ano passado, o projeto que beneficia quem participou dos atos de 8 de janeiro de 2023 é alvo de nova investida envolvendo a articulação de parlamentares da oposição.









