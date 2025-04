Lula faz balanço dos dois anos de governo; acompanhe ao vivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta, nesta quinta-feira (3/4), o balanço dos dois anos de governo no evento “O Brasil dando a volta por cima”. A solenidade será no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, a partir das 10h, e contará com a presença de ministros, parlamentares e sociedade civil.

Antes do balanço, Lula teve uma reunião com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, e o secretário de imprensa Laércio Portela.

Segundo o Palácio do Planalto, o presidente pretende destacar que o governo federal se dedicou à reconstrução de políticas que, além de recuperar a economia, alcançaram resultados na redução da fome e da pobreza, no acesso ao trabalho e em áreas como educação, saúde, infraestrutura e relações exteriores.

Acompanhe:

Alguns destaques apresentados serão a ampliação do Farmácia Popular, a implementação do Pé-de-Meia para 4 milhões de estudantes, o investimento de R$ 1,8 trilhão no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil a partir de 2026.

Leia também: Lula tenta mostrar avanços enquanto popularidade derrete

Além de ressaltar as principais realizações do governo desde 2023, Lula também vai apresentar entregas previstas para este e o próximo ano.

A divulgação das ações do governo federal ocorre um dia depois da pesquisa Genial/Quaest mostrar que a reprovação do presidente chegou 56%, enquanto 41% da população aprova a gestão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular