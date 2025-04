Lula faz balanço de governo e afirma que Brasil "volta a sonhar"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou, nesta quinta-feira (3/4), um balanço das principais ações de seu terceiro mandato em evento realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Com a presença de mais de três mil pessoas, além de ministros, autoridades e parlamentares, o encontro teve como slogan "O Brasil dando a volta por cima" e destacou números e conquistas de programas sociais e econômicos da gestão petista.

Ao longo do evento, os convidados puderam acompanhar apresentações audiovisuais que reforçavam a narrativa de recuperação do país após a gestão anterior. Publicações distribuídas no local detalharam estatísticas que apontariam avanços obtidos pelo governo, enquanto apresentadoras no palco principal divulgavam dados que sustentavam o discurso de reconstrução.

Durante a cerimônia, Lula assinou dois decretos significativos. O primeiro regulamenta o fundo social para direcionar recursos do pré-sal ao programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. Já o segundo decreto antecipa o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS, garantindo a liberação da primeira parcela em abril e da segunda em maio.

Para Lula, o Brasil está em uma nova fase de reconstrução e crescimento, mas ainda enfrenta desafios. "O Brasil era uma casa em ruínas, uma terra arrasada. Em apenas dois anos de muito trabalho, nós arrumamos a casa", declarou. O presidente também ressaltou que o governo precisa do apoio da população para combater a desinformação e promover um ambiente de esperança.

Ao fim do evento, o presidente, que tenta recuperar sua popularidade, reforçou seu otimismo em relação ao futuro do país. "O Brasil voltou a sonhar. Temos condições de deixar de ser o eterno país do futuro para nos tornarmos, de fato, o país do presente."