Lula diz que tomará "todas as medidas cabíveis" contra tarifaço de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira (3/4) que tomará “todas as medidas cabíveis” contra a tarifa anunciada ontem (2) pelo presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, aos produtos brasileiros.

Segundo o petista, a reação brasileira será baseada no Projeto de Lei da Reciprocidade aprovado também ontem pelo Congresso Nacional, e que aguarda a sanção presidencial.

“Responderemos a qualquer tentativa de impor o protecionismo, que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros, tendo como referência a lei da reciprocidade econômica aprovada ontem”, declarou Lula.

O presidente fez a fala logo no início de seu discurso no evento “O Brasil Dando a Volta por Cima”, realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O balanço das entregas dos dois primeiros anos de mandato é uma tentativa de reverter a queda na popularidade do governo federal.

Ontem, Trump anunciou um novo tarifaço a países que taxam produtos dos Estados Unidos. Contra o Brasil, a taxa anunciada foi de 10% contra todos os produtos.

“É um Brasil que não tolera ameaças à democracia, que não abre mão de sua democracia que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela. Que respeita todos os países, do mais pobre ao mais rico, mas que exige reciprocidade”, enfatizou Lula.

Balanço do governo

“O Brasil Dando a Volta por Cima” começou com a apresentação de vídeos institucionais do governo, mostrando dados positivos da economia, como o nível de desemprego, e o investimento em programas como o Plano Safra e o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Em seguida, três pessoas subiram ao palco e discursaram sobre suas experiências com os programas sociais, dando destaque ao Farmácia Popular, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), o Fies e o Minha Casa, Minha Vida.