Felipe Neto anuncia pré-candidatura à presidência

O youtuber Felipe Neto anunciou, em vídeo publicado nas redes sociais, na tarte desta quinta-feira (3/4), a pré-candidatura à presidência em 2026. “Eu quero ser presidente porque eu, embora seja um homem de fora da política, eu tenho ao meu lado a maior arma do nosso tempo, o uso das redes”, declarou.

Nos comentários, internautas levantaram teorias sobre o anúncio ser verdadeiro ou não. Uma das hipóteses é a de que o vídeo é uma espécie de sátira. Isso porque Felipe Neto faz referências ao livro 1984, de George Orwell. A obra é uma distopia onde a população é governada e vigiada por uma figura totalitária chama Grande Irmão.

No discurso, Felipe Neto falou sobre o poder das redes sociais de dominar a vida das pessoas. “A verdade sobre esse ponto, é que todas as plataformas têm acesso aos nossos gostos, aos nossos interesses, as nossas ideologias, não há escapatória nenhuma. Então, por que não usar a dependência das redes a favor do povo?”, questionou.

Em seguida, o youtuber anunciou que vai criar uma nova rede social, chamada Nova Fala. “Uma espécie de laboratório, onde cada cidadão, enquanto interage com os conteúdos, cede voluntariamente informações para que nós possamos saber as reais preferências e necessidades do povo brasileiro”, explicou. Ele apontou ainda que a rede seria uma espécie de Ministério e que os livros didáticos seriam escolhidos de acordo com a preferência da maioria.

Novafala, ou Novilíngua, é também o nome do idioma criado por George Orwell no best-seller.

O Correio procurou a assessoria de imprensa do youtuber e questionou a veracidade da pré-candidatura. Em resposta, a equipe de Felipe Neto informou que "mais novidades e informações" só serão liberadas na sexta-feira, às 12h, no anúncio que o youtuber fará nas redes sociais.

Confira o vídeo