Gleisi rebate críticas de Cláudio Castro e o acusa de "exploração política"

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reagiu neste domingo (6/4) às declarações do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que havia acusado o governo federal de não prestar apoio diante das fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nos últimos dias. Segundo Gleisi, o governo Lula “não se omitiu” e vem atuando desde a última quinta-feira (4/4) junto às defesas civis municipais para mitigar os efeitos da tragédia climática.

“Lamento que o governador Cláudio Castro queira fazer exploração política de um desastre que afeta a vida de centenas de pessoas”, escreveu a ministra em publicação na rede social X (antigo Twitter). Ela ressaltou que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil está em contato com municípios afetados como Angra dos Reis e Petrópolis, e que o Reconhecimento Sumário da Situação de Emergência já foi assinado para garantir liberação de recursos.

A resposta da ministra veio após Cláudio Castro afirmar, em coletiva de imprensa no sábado (5/4), que “nenhum representante do governo federal entrou em contato para apoiar o estado”. O governador ainda insinuou descaso por parte do Executivo federal: “As preocupações deles são outras, não são geralmente da vida das pessoas”.

Gleisi esclareceu que o governo federal atuou desde antes das chuvas, com alertas emitidos para quatro estados — entre eles, o Rio de Janeiro. Ela também afirmou que o secretário de Assuntos Federativos, André Ceciliano, esteve em contato direto com prefeitos das regiões atingidas.

“O governo federal se antecipou, reconheceu formalmente a situação de emergência e está pronto para apoiar tanto na assistência humanitária quanto na reconstrução das áreas atingidas”, reforçou a ministra.

As fortes chuvas que atingiram o estado causaram alagamentos, deslizamentos de terra e deixaram mortos e desabrigados em diferentes regiões, especialmente na Costa Verde e Região Serrana. Diante do cenário de emergência, o embate entre os governos estadual e federal ganhou contornos políticos.

Cláudio Castro, filiado ao PL — partido do ex-presidente Jair Bolsonaro —, tem mantido postura crítica ao governo Lula desde o início do mandato e vem se posicionando como liderança regional da oposição. Já Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, tratou a fala de Castro como uma tentativa de capitalizar politicamente a dor das vítimas.

O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional informou que as equipes da Defesa Civil Nacional continuam monitorando as áreas de risco e que novos apoios federais podem ser disponibilizados conforme as avaliações dos prejuízos e necessidades dos municípios.