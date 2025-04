Bolsonaro reúne líderes religiosos e governadores em ato pró-anistia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou às ruas neste domingo (6/4) para liderar mais um ato em defesa da anistia aos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. Desta vez, a manifestação ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo, e teve como destaque a presença de representantes de ao menos quatro religiões, além de sete governadores e outras lideranças políticas alinhadas ao ex-mandatário.

O evento foi organizado, assim como outras manifestações recentes ligadas a Bolsonaro, pelo pastor Silas Malafaia, um dos principais aliados do ex-presidente no meio evangélico. Mas, diferentemente dos atos anteriores, o encontro deste domingo ganhou uma conotação ecumênica, reunindo um padre católico, um rabino judeu, um pai de santo ligado às religiões de matriz africana e diversos pastores evangélicos.

A presença de líderes religiosos de diferentes crenças foi destacada pelos organizadores como um símbolo de união nacional em defesa daqueles que, segundo Bolsonaro e seus aliados, foram injustamente punidos por participarem dos atos golpistas em Brasília no início de 2023. O movimento busca pressionar o Congresso Nacional e o Judiciário a concederem anistia aos condenados.

Antes do ato, Bolsonaro posou para uma foto ao lado de sete governadores em um momento que evidenciou seu capital político ainda robusto em alguns estados. Estavam presentes: Romeu Zema (Novo-MG), Jorginho Mello (PL-SC), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ronaldo Caiado (União-GO), Wilson Lima (União-AM), Ratinho Junior (PSD-PR) e Mauro Mendes (União-MT). A imagem foi divulgada pela assessoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Câmara.

Além dos governadores, a organização do ato também confirmou a presença de parlamentares, como senadores, deputados federais e estaduais, e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), embora sua participação não tenha sido oficialmente incluída na programação inicial.

Este é o segundo grande ato público promovido por Bolsonaro em menos de um mês. No último dia 16 de março, o ex-presidente já havia reunido milhares de apoiadores na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um evento com formato semelhante, que contou com a presença de quatro governadores.

A nova manifestação reforça a estratégia do ex-presidente de mobilizar sua base política e religiosa em torno da pauta da anistia, transformando o tema em bandeira de campanha e tentativa de reaproximação com o eleitorado conservador e fiel. A iniciativa também busca demonstrar força e coesão entre seus aliados, mesmo diante dos desdobramentos jurídicos que cercam os acontecimentos do 8 de janeiro e as investigações que miram o próprio Bolsonaro.