Quatro cidades elegeram novos prefeitos neste domingo

Quatro cidades do País elegeram novos prefeitos em eleições suplementares neste domingo (6/4). Os pleitos ocorreram após a cassação das chapas eleitas nas eleições de 2024.

Novos chefes do Executivo municipal foram eleitos em Eldorado (SP), Neves Paulista (SP), Ruy Barbosa (BA) e Paranhos (MS). Os eleitorados que retornaram às urnas neste domingo somam 64,8 mil pessoas.

Enquanto Jair Bolsonaro (PL) discursava na Avenida Paulista pela anistia aos condenados por golpismo no 8 de Janeiro, a cidade onde o ex-presidente passou sua adolescência elegeu um novo prefeito. Bolsonaro nasceu em Glicério, no interior de São Paulo, e foi registrado na cidade de Campinas. Durante a infância, morou em cidades como Jundiaí e Sete Barras. Aos dez anos, mudou-se com a família para Eldorado.

A eleição suplementar foi necessária em razão da cassação do registro de Elói Fouquet, do PSDB, por improbidade administrativa. O eleito foi Noel Castelo, do Solidariedade, que havia se elegido vereador na eleição de 2024. Com 41,8% dos votos válidos, Castelo derrotou os adversários Doutor Galindo (PSD) e Doutora Débora (PT), que registraram 37,8% e 20,2% dos votos válidos, respectivamente. Ambos haviam tentado se eleger à prefeitura no ano passado.

Em Neves Paulista, o eleito foi Kiko Rossali, do PL, que obteve 79,2% dos votos válidos. Seu único adversário foi Betinho Milani (PSD). Rossali substitui Reginaldo da Silva, também do PL, condenado em abril de 2020 por furto qualificado. Em razão da condenação, Silva está inelegível até 2028. Ele teve o registro da candidatura negado durante a campanha, mas recorreu da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em Ruy Barbosa, município da Bahia próximo a Feira de Santana, a vencedora da eleição extra foi Eridan de Bonifácio (MDB). A votação foi acirrada entre a emedebista e Dr. George, do PSD: Eridan recebeu 51,5% dos votos válidos e o pessedista, 48,5%. A prefeita eleita é mulher de Bonifácio, vencedor do pleito em 2024 e cassado por irregularidades na prestação de contas da prefeitura em 2016. Neste ano, ele comandava o Executivo local pelo PT e teve as contas públicas rejeitadas pela Câmara de vereadores por desvios em recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

Paranhos é um município na fronteira com o Paraguai e próximo da cidade sul-mato-grossense de Dourados. O eleito foi Hélio Acosta, do PSDB. O tucano venceu o petista Ricardo Laurício por 64,4% a 30,6% dos votos válidos. Em 2024, o prefeito Heliomar Klabunde (MDB) havia se reelegido, mas foi cassado por irregularidades no Programa de Erradicação de Trabalho Infantil.