Nikolas ofende Moraes: Essa é uma resposta pra você, seu covarde

Em discurso inflamado neste domingo (6/4), durante o ato pró-anistia na Avenida Paulista, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) voltou a criticar duramente o Supremo Tribunal Federal (STF), com foco especial no ministro Alexandre de Moraes. O parlamentar chamou o ministro de covarde e afirmou que ele “se lascou”, devido à quantidade de apoiadores na avenida paulista.

“A que ponto nós chegamos, temos que ir para a rua, para poder dizer o óbvio: que altas penas são para criminosos e não para baderneiros. Ditadores de toga, principalmente como o Alexandre de Moraes, se utilizaram do dia 8 para nos amedrontar. Se lascou. Olha a gente aqui, essa é a resposta para você, covarde! E digo mais, fizeram de tudo para poder massacrar a maior liderança política deste país que é o Bolsonaro. Digo novamente, se lascou”, declarou Nikolas em palanque.

O parlamentar também acusou o Supremo de perseguir opositores e criticou ações da Polícia Federal contra deputados bolsonaristas, alegando que o órgão estaria priorizando "crimes de opinião" em vez de investigar "traficantes e corruptos". “Cadê a Polícia Federal para fazer busca e apreensão em casa de corrupto? Só vai à casa do deputado agora, por crime de opinião. Tomem vergonha na cara de vocês”, disparou.

A fala de Nikolas também mirou o ministro Luís Roberto Barroso, atual presidente do STF, lembrando a frase “Perdeu, mané”, dita pelo ministro após as eleições de 2022. Para o deputado, a declaração foi comparável à fala de um criminoso durante um assalto. “O que você quer dizer com isso, Barroso? Que nas eleições de 2022 nós fomos assaltados? Porque se for isso, fique em paz. Daqui a um ano e meio tem eleição novamente”, pontuou.

Em tom de campanha, Nikolas conclamou os apoiadores a manterem o apoio a Bolsonaro para 2026: “Presidente Bolsonaro, o Brasil quer uma coisa: em 2026, bota para torar. Esse país é nosso, não é de ditador, não é do STF, não é de nenhum de vocês” declarou, sob aplausos da multidão.

O evento reuniu apoiadores do ex-presidente em defesa da anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. A manifestação foi marcada por forte tom religioso, presença de sete governadores e parlamentares aliados, além de discursos com críticas contundentes ao Judiciário.

O discurso do deputado se soma à estratégia bolsonarista de transformar os condenados pelo 8 de Janeiro em símbolo de resistência e mobilizar a base conservadora em torno de uma pauta de enfrentamento ao STF e ao governo federal.