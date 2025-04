Sarney defende ciência e inovação como caminho para o crescimento

Sarney destacou, no encontro, que o Brasil precisa superar a defasagem histórica em áreas estratégicas como educação e tecnologia para se projetar no cenário global - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/DA.Press)

O ex-presidente José Sarney afirmou nesta terça-feira (8/4) que, para o Brasil avançar e se tornar uma potência mundial, é preciso que o Congresso Nacional passe a pautar e discutir ciência, tecnologia e inovação. A declaração foi dada durante reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE) que abordou os avanços do Brasil nos últimos 40 anos. O evento reuniu parlamentares e empresários de diversos setores produtivos.

Sarney destacou que o Brasil precisa superar a defasagem histórica em áreas estratégicas como educação e tecnologia para se projetar no cenário global. “Tem que colocar na mesa das discussões do Congresso Nacional a ciência, a tecnologia e, também, a inovação. Nós temos que colocar isso na discussão dos problemas nacionais. E sem ultrapassar essa etapa, nós não vamos ser uma grande potência. Uma potência não é só econômica, ela é também civil, cultural, democrática e, sim, científica”, enfatizou.

Segundo Nabil Sahyoun, presidente do Instituto Unidos Brasil, também presente no evento, ainda há gargalos estruturais que precisam ser enfrentados, como a ineficiência administrativa do Estado, o peso excessivo da máquina pública e a baixa produtividade, resultante da falta de mão de obra qualificada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O Brasil precisa de uma reforma administrativa justa e eficiente. Existem profissões que já não fazem sentido e continuam sendo pagas com o dinheiro público. Precisamos reestruturar o Estado, atualizar a legislação trabalhista, acelerar processos judiciais e repensar programas sociais que, em alguns casos, desestimulam o trabalho”, argumentou.