Glauber Braga diz que fará greve de fome contra cassação de mandato

O deputado Glauber Braga (Psol-RJ) enfrenta um processo por ter expulsado um militante do MBL da Câmara com empurrões e chutes em 2024 - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara)

O deputado Glauber Braga (Psol-RJ), que enfrenta um processo de cassação na Câmara dos Deputados, anunciou nesta quarta-feira (9/4) que fará uma greve de fome até ter garantias de que não terá seu mandato cassado. A fala se deu durante sessão da Comissão de Ética para votar o relatório do deputado Paulo Magalhães (PSD-BA) — que recomendou a cassação.

“Eu estou o dia inteiro em jejum. E eu não vou, a partir de agora, até o fechamento deste processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui aguardando com uma decisão irrevogável de que não serei derrotado pelo orçamento secreto”, disse Glauber, que prometeu ficar no plenário onde foi realizada a reunião. Ele recebeu o apoio de outros parlamentares do Psol.

“Eu tomei a decisão inconciliável de que eu não vou ser derrotado por Arthur Lira, eu não vou ser derrotado pelo orçamento secreto e nem pelo sócio minoritário dessa história, que foi o MBL”, disse o parlamentar.

A sessão no plenário da Câmara, que às quartas-feiras começa pontualmente às 16h — conforme acordo do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) com os líderes — sofreu atraso, apesar dos apelos de deputados do Psol no Plenário para que se iniciasse a ordem do dia. Se a ordem do dia fosse iniciada, a presidência da Comissão de Ética seria forçada a suspender a sessão.

Depois das 17h, diversos deputados de oposição chegaram à comissão. Alguns se posicionaram atrás da mesa da presidência. Agentes da Polícia Legislativa Federal retiraram jornalistas e visitantes do local. Também tentaram retirar deputados do Psol que tentaram obstruir os trabalhos, mas os deputados se negaram a sair.

“O fato de até 17h30 não ter sido iniciada a Ordem do Dia no plenário dá o indicativo, o objetivo de que já existe um acordo para que a deliberação que vai acontecer aqui ocorra antes de iniciada a ordem do dia”, disse Glauber.