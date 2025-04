Governo confirma Pedro Lucas como novo ministro das Comunicações

O líder do União Brasil na Câmara, deputado Pedro Lucas (União Brasil-MA), foi confirmado pelo governo como novo ministro das Comunicações, nesta quinta-feira (10/4). O anúncio foi feito pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, depois de uma reunião com Lula (PT) no Palácio da Alvorada.

O nome do parlamentar já circulava como substituto de Juscelino Filho desde terça-feira, quando o então ministro pediu demissão. Nesta quinta, o deputado se reuniu com Lula na presença do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Na quarta-feira, Lula já havia sinalizado que não mudaria nada no espaço do União Brasil no governo. “O União Brasil tem o direito de me indicar um sucessor para o Juscelino, que é do União Brasil. Eu já tenho um nome, conheço o Pedro Lucas. Amanhã de manhã vou conversar com o União Brasil e, se for o caso, a gente discute a nomeação dele”, disse o presidente a jornalistas em Honduras.

Deputados governistas ouvidos pelo Correio avaliam como positiva a escolha e também a relação com o União Brasil. Embora alguns deputados da sigla tenham reclamado da forma como se deu a saída de Juscelino Filho — Lula solicitou que o ministro pedisse demissão —, a avaliação é de que, vencida a etapa de formalização do sucessor, tudo volte ao normal.

