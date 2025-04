Em almoço com advogados, Bolsonaro defende anistia "ampla, geral e irrestrita"

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o perdão aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 — que culminaram na depredação dos prédios dos três Poderes. Nesta quinta-feira (10/4), ele disse que não está interessado na redução de penas dos envolvidos, mas, sim, em uma anistia "ampla, geral e irrestrita".

Segundo Bolsonaro, há um "ponto de inflexão" na articulação pela anistia com o voto do ministro Luiz Fux no julgamento que o tornou réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. Na sessão, o magistrado comentou sobre a possibilidade de as penas serem reduzidas.

"Agora, tivemos um ponto de inflexão. Enchendo a bola da minha esposa aqui, que falou muito bem na Paulista, dirigindo-se ao ministro Fux. Ali, no meu entender, foi uma fissura que apareceu. Um outro lado que parecia impossível. A modulação não nos interessa. Redução de penas não nos interessa. O que nos interessa, sim, é anistia ampla, geral e irrestrita”, disse o ex-presidente durante evento organizado por um grupo de advogados da direita, em Brasília.

Bolsonaro afirmou que a bancada do PL "está muito próxima, talvez já tenhamos até alcançado", o número mínimo de assinaturas para o requerimento de urgência para votar o projeto da anistia no plenário da Câmara dos Deputados.

"Quando eu falo em ter 50% da Câmara e 50% do Senado que eu mudo o destino do Brasil, eu quero Senado forte não para perseguir, mas para que, caso necessário, ele possa fazer com que alguém ou outro Poder se rebaixe e se coloque em situação de igualdade com os demais. Somente com esse equilíbrio podemos ter certeza que atingiremos nossos objetivos", declarou.