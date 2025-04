Esplanada ganha novo ministro das Comunicações

Depois de uma reunião no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira à noite, o governo anunciou que o líder do União Brasil na Câmara, deputado Pedro Lucas (União Brasil-MA), será o novo ministro das Comunicações. Ele substituirá Juscelino Filho, que se demitiu na última terça-feira depois de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por corrupção envolvendo emendas parlamentares.

O nome de Pedro Lucas já circulava desde terça e era visto com bons olhos pelo Planalto, mas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fora do país — estava em Honduras para participar da Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) —, a definição ficou para a quinta, quando o petista retornou ao país.

Antes do anúncio do novo ministro, o petista se reuniu com Pedro Lucas, com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e com o ex-ministro Juscelino Filho.

"O União Brasil apresentou o nome do Pedro Lucas para substituir o ministro Juscelino nas Comunicações. O presidente aceitou", disse a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann a jornalistas, depois de sair do Alvorada.

Segundo a ministra, Pedro Lucas pediu para assumir o cargo só depois da Páscoa, para "encaminhar questões pessoais" e resolver pendências da liderança do União Brasil na Câmara. Até lá, a função seguirá sob responsabilidade da secretária-executiva Sônia Faustino Mendes, que já ocupa o cargo interinamente desde a saída de Juscelino Filho.

Lula também recebeu, nesta quinta-feira, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) e o ministro do Esporte, André Fufuca (também do PP). Lira já foi cotado para assumir um ministério na Esplanada de Lula, mas os rumores esfriaram junto com as expectativas por uma reforma ministerial ampla.

Nesta quinta-feira, Gleisi disse que não houve discussões a respeito de novas mudanças em ministérios. Negou, ainda, que haja conversas para ampliar ou modificar o espaço do PP no governo.

"O presidente não falou nada hoje sobre reforma, sobre ministérios, apenas está conversando com as forças, mas não tem nada nesse sentido. Ainda vai decidir se vai ou não fazer e quando vai fazer", disse a ministra.

Quem é o ministro

Aos 45 anos, Pedro Lucas Fernandes está em seu segundo mandato como deputado federal. Nascido em São Luís (MA), o político é administrador e filho de Pedro Fernandes, atual prefeito de Arame (MA). Também foi vereador de 2012 a 2019.

O parlamentar integrou a comitiva de Lula na viagem de uma semana ao Japão e ao Vietnã em março. O grupo também teve os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB); do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP); Lira e o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Pedro Lucas tem a simpatia do Executivo por ser da ala mais alinhada ao governo do União Brasil. Também é aliado do ex-ministro da Justiça e atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, relator do processo de Juscelino Filho no STF.