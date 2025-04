João Campos lidera pesquisa de intenção de voto para Governo de Pernambuco

Comando de João Campos à frente da Prefeitura do Recife é aprovado por 77% do eleitorado - (crédito: Darcianne Diogo/CB/DA.Press)

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (10/4) pelo Instituto Real Time/Big Data mostra o prefeito de Recife, João Campos (PSB), em liderança isolada na disputa pelo Governo de Pernambuco nas eleições de 2026. Com 67% das intenções de voto, o político tem uma larga vantagem em relação a principal oponente, a governadora do estado, Raquel Lyra (PSD), que figura com 22%, e venceria o pleito no primeiro turno. Leia também: Presidente do PSB lança candidatura de João Campos à presidência da sigla

Primeira mulher eleita para o cargo, Raquel Lyra enfrenta reprovação comprovada pelo levantamento, que ouviu 1,5 mil pessoas entre os dias 8 e 9 de abril. Desses eleitores, 49% reprovam o governo pernambucano vigente — contra 46% de aprovação e 5% de indecisos.

O comando de Campos à frente da Prefeitura do Recife, por sua vez, é aprovado por 77% da população e reprovado por 19% — 4% não souberam ou não quiseram responder. Pesquisa Genial/Quaest divulgada em fevereiro também mostrava vitória do prefeito para o Governo de Pernambuco em primeiro turno, com 56% das intenções de voto. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além de João Campos e Raquel Lyra, aparece em terceiro lugar nas intenções de voto para o governo do estado, com 5%, Gilson Machado Filho (PL). Ele foi o vereador mais votado do Partido Liberal em Recife, com mais de 16 mil votos na última eleição, e é filho do ex-ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro, Gilson Machado Neto. Outros 4% não souberam ou não quiseram responder, enquanto 2% representam votos nulos e brancos.