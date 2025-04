Bolsonaro está estável e com bons marcadores durante cirurgia, diz Michelle

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou, pelas redes sociais, que os marcadores vitais de Jair Bolsonaro estão normais e o quadro permanece estável durante o procedimento. O ex-presidente está passando por uma laparotomia exploradora, para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal, conforme boletim médico.

Além disso, Michelle afirmou que a cirurgia de Bolsonaro deve durar até por volta das 20h deste domingo (13/4). A informação teria sido obtida com a equipe médica que está operando o ex-presidente.

O ex-presidente está em operação desde às 10h deste domingo. Com a nova previsão, a cirurgia poderá passar de 10 horas. Este é um dos procedimentos mais longos que o ex-presidente já passou devido à facada que levou em Juiz de Fora (MG) em 2018.



Há ainda a previsão que a equipe médica fale com a imprensa após a cirurgia. No início da tarde, a ex-primeira-dama postou em suas redes sociais que a cirurgia do marido seria mais longa do que o esperado, pois ele está “com muitas aderências”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na sexta-feira (11/4), Bolsonaro passou mal e foi internado no Rio Grande do Norte, antes de ser transferido para Brasília. Esta é a sexta cirurgia que Bolsonaro faz após o episódio da facada, ocorrido em 2018.

Apoiadores continuam na porta do hospital esperando por notícias do ex-presidente. Às 18h fizeram uma oração e prometem seguir com outra as 21h e meia-noite para pedir pela saúde de Bolsonaro. O grupo está vestido com camisas do Brasil e bandeiras.