Cirurgia de Bolsonaro será longa devido à muitas aderências

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou uma cirurgia às 10h20 de hoje, segundo assessoria do Hospital DF Star, local que está internado desde ontem, após sentir fortes dores abdominais. O procedimento é uma laparotomia exploradora, para liberação de aderências intestinais ereconstrução da parede abdominal, conforme boletim médico.

A estimativa é que o procedimento termine após às 18h, quando a equipe médica deverá falar com a imprensa. No início da tarde, a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro postou em suas redes sociais que a cirurgia do marido será mais longa do que o esperado, pois ele está “com muitas aderências”.

No gramado em frente à portaria do hospital, apoiadores com bandeiras do Brasil estendidas prestam solidariedade a Bolsonaro. A empresária Lucia Otoni, de 70 anos, acompanhou a chegada ontem à noite e hoje à tarde esteve no local para orar pela recuperação do ex-presidente.

“Eu amo meu presidente. Eu amo o que ele representa para nós, o que ele representa para o Brasil. Um homem cristão, um homem de fé, um homem que ama o povo”, comentou.

Outra apoiadora também no local disse que Bolsonaro “é uma pessoa forte” e logo “ele vai estar com o povo novamente, que é o que mais ele que gosta de fazer”, comentou Márcia, 54 anos, que trabalha como enfermeira na capital federal.

Na sexta-feira (11/4), Bolsonaro passou mal e foi internado no Rio Grande do Norte, antes de ser transferido para Brasília. Esta é a sexta cirurgia que Bolsonaro faz após o episódio da facada, ocorrido em 2018.