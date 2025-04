Damares chega a hospital para prestar solidariedade a Bolsonaro

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) chegou ao hospital DF Star para se juntar aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro minutos antes do fim da cirurgia. Conforme informou, Damares esteve em contato direto com Michelle Bolsonaro, que acompanhou a cirurgia do marido de dentro do hospital.

Leia também: Cirurgia de Bolsonaro termina após mais de 12 horas

A ex-ministra das Mulheres no governo de Bolsonaro disse ter ido ao local como pastora para rezar junto aos seus congressistas. "Quero agradecer ao Brasil pelas orações, em nome de toda a família. Hoje estou aqui como pastora, com esse grupo que acredita que o nosso presidente vai passar por mais essa", comentou a senadora.

Veja vídeo:

A cirurgia para desobstrução intestinal terminou após 12 horas de realização. Foi a mais longa desde o episódio da facada, em 2018.