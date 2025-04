Gleisi destaca coragem do Papa Francisco: "Sua fé caminhava junto com a justiça"

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, lamentou a morte do Papa Francisco, nesta segunda-feira (21/4). Por meio de sua rede social X (antigo twitter), ela destacou a coragem e amor do pontífice, que sempre esteve ao lado dos mais pobres.

A postagem diz "com o coração apertado, nos despedimos do Papa Francisco. Liderou a Igreja com coragem, humildade e amor pelos que mais sofrem. Sua fé caminhava junto com a justiça, resgatando a esperança ao redor do mundo. Seus ensinamentos e posições permanecerão entre nós. Siga em paz, Francisco", escreveu a ministra.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto de sete dias pela morte do líder religioso. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda.

"É declarado luto oficial em todo o país, pelo período de sete dias, contado da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Jorge Mario Bergoglio, Sua Santidade o Papa Francisco, a quem serão tributadas honras fúnebres de Chefe de Estado", diz a publicação.

O papa Francisco morreu hoje, aos 88 anos, após passar semanas internado para tratar uma bronquite que causou dificuldades respiratórias. Diagnosticado com pneumonia bilateral, o argentino havia recebido alta há um mês.