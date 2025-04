Paulo Pimenta sobre morte do papa: "A Igreja e o mundo choram seu líder"

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) usou as redes sociais para lamentar nesta segunda-feira (21/4) a morte do papa Francisco, aos 88 anos. Em um post, o ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República destacou o legado do pontífice argentino, primeiro latino-americano a liderar a Igreja Católica, e sua relação próxima com o Brasil.

“Primeiro pontífice latino-americano, ele deixa um legado de reformas, simplicidade e defesa dos marginalizados”, afirmou Pimenta sobre Francisco.

O deputado também ressaltou a influência do líder religioso sobre temas sociais e seu compromisso com os mais pobres.

“Amigo do Brasil, deixará saudades e será lembrado por sua coragem e determinação”, apontou.

Ainda na avaliação do parlamentar, a perda é sentida não apenas entre os católicos, mas em todo o cenário internacional. “A Igreja Católica e o mundo choram a morte do seu líder”, completou.







