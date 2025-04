Livro mostra a Brasília da resistência democrática

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enfatizou, ontem, a importância de manter viva a memória democrática do país. Ele fez a declaração durante o lançamento do livro Brasília: A Arte da Democracia.

O decano do STF relembrou momentos históricos da capital federal, destacando o papel de Brasília na consolidação da democracia nacional. Conforme destacou o ministro, o país que viveu a ditadura conseguiu se superar e se libertar, vivendo hoje a democracia.

"Em 1976, tivemos aqui os funerais de Juscelino Kubitschek. A cidade mostrou alma quando as pessoas decidiram levar o caixão no braço. Ali, me parece que começa o processo de redemocratização do Brasil, que celebramos agora os 40 anos", ressaltou o ministro, um dos homenageados no livro.

A obra, organizada pelo crítico de arte Paulo Herkenhoff, reúne ensaios e registros que exploram a capital federal como símbolo da resistência democrática. O evento ocorreu no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Brasília.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, citou o sucesso da comemoração dos 65 anos de Brasília e a importância de reforçar os valores democráticos. "As festividades foram feitas com muito carinho para a população. Nós temos que preservar este patrimônio do país, pois vemos, inclusive aqui na América Latina, países que não estão vivendo esses momentos e que passam por grandes dificuldades", disse.

Guilherme Machado, presidente do Correio Braziliense, frisou o papel do jornal na documentação da história da capital e da democracia. "O Correio Braziliense conta essa história toda em detalhes, tanto a história de Brasília, que nasceu junto com o jornal, quanto a história da democracia", afirmou.

Ex-senador e atual ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia enfatizou a importância das instituições sólidas para o desenvolvimento de uma nação. "Não há país desenvolvido sem instituições sólidas. Essas dependem do valor da democracia, que é exatamente o valor da participação da população."

O empresário Paulo Octávio reforçou a importância do livro, que traz reflexões sobre a cidade e o processo de transição. "É tempo de festejar a democracia, festejar o aniversário de Brasília, do Correio e da TV Brasília, que juntas cresceram e se desenvolveram. Nenhum de nós, os pioneiros, poderia imaginar que a realidade superaria o sonho", destacou.

A publicação homenageia personalidades marcantes como Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, Athos Bulcão, Darcy Ribeiro e Zanine Caldas, além de incluir textos de Clarice Lispector, José Sarney, Lilia Schwarcz e do próprio Gilmar Mendes.