Pedro Lucas recusa convite para assumir o Ministério das Comunicações

Assim como a coluna da Denise Rothenburg, do Correio Braziliense, adiantou na edição desta terça-feira (22/4), o líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas Fernandes (MA), decidiu não aceitar o convite para assumir o Ministério das Comunicações. O parlamentar divulgou nota, na noite desta terça, onde declina o convite feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em tom respeitoso e diplomático, o deputado agradeceu a confiança do presidente, mas afirmou que, neste momento, pode contribuir mais com o governo e com o país na função que ocupa no Legislativo.

“Tenho plena convicção de que, neste momento, posso contribuir mais com o país e com o próprio governo na função que exerço na Câmara dos Deputados”, escreveu Fernandes. Ele destacou ainda o papel estratégico da liderança dele no diálogo com diferentes forças políticas e na construção de consensos para pautas de interesse nacional.

A recusa ao convite foi acompanhada de um gesto de respeito institucional. “Minhas mais sinceras desculpas ao presidente Lula por não poder atender a esse convite. Recebo seu gesto com gratidão e reafirmo minha disposição para o diálogo institucional, sempre em favor do Brasil”, declarou.

A movimentação política ocorre em um momento em que o governo busca ampliar a base de apoio no Congresso, e a presença de líderes partidários em postos-chave do Executivo é vista como uma tentativa de fortalecer alianças. A recusa de Pedro Lucas, no entanto, foi interpretada como um indicativo de que o União Brasil pretende manter influência no Parlamento, onde tem papel decisivo em votações importantes.

Pedro Lucas Fernandes, que lidera uma bancada plural, reafirmou o compromisso com a “boa política” e com o fortalecimento da democracia. “Seguirei lutando pelo bem-estar de todos os brasileiros, especialmente daqueles que mais precisam”, concluiu o deputado.