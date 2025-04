Boric elogia STF por defesa da democracia digital: "No Brasil, respeitam-se as regras"

O presidente do Chile, Gabriel Boric, elogiou a postura do Judiciário brasileiro frente às grandes corporações tecnológica, se referindo à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a suspensão da plataforma X (antigo Twitter) em agosto de 2024, após a empresa descumprir ordens judiciais e se recusar a nomear um representante legal no Brasil.

A medida visava combater a disseminação de informações falsas e proteger a integridade do processo democrático. “No Brasil, respeitam-se as regras nacionais, independentemente do poder que tenha uma corporação multinacional. Esse papel que o Judiciário desempenhou em defesa da democracia contra a desinformação é, quero dizer-lhes, um exemplo mundial. O que foi feito ali é realmente valioso”, afirmou durante visita à Universidade de Brasília (UnB), onde participou do debate Democracia y comercio: aislacionismo versus cooperación.

Boric também abordou a importância da soberania digital e da colaboração internacional no desenvolvimento de tecnologias que respeitem as diversidades culturais e linguísticas. Ele mencionou um acordo firmado entre o Chile e o Brasil para criar um modelo de linguagem comum em inteligência artificial. “Isso também é soberania, não a velha soberania entendida em termos de limites nacionais. Hoje, os desafios que temos não são exclusivamente nacionais”, destacou.

O presidente chileno enfatizou que questões como migrações, crime transnacional, pandemias e mudanças climáticas exigem uma compreensão moderna de soberania e uma articulação global para enfrentá-las. “Defendê-la não é fácil, não é óbvio, e acredito que o Brasil é um dos países que está liderando o exemplo de como enfrentá-los”, concluiu.

