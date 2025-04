Em palestra na UnB, presidente do Chile defende integração sul-americana

O presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou que a América do Sul precisa construir uma integração regional sólida, que vá além das afinidades temporárias entre governos. A declaração foi dada nesta quinta-feira (24/4), durante palestra sobre democracia e direitos humanos, na Universidade de Brasília (UnB), como parte de sua visita oficial ao Brasil.



Em sua chegada, o chefe de Estado chileno falou com a imprensa e defendeu o multilateralismo, criticou o avanço do conservadorismo internacional e destacou os acordos firmados com o governo brasileiro.

“Uma das coisas que conversamos com o presidente Lula é que a integração latino-americana, e em particular da América do Sul, tem que ir além das afinidades que existam circunstancialmente entre presidentes. Portanto, é importante formar blocos efetivamente”, apontou Boric, ao enfatizar a importância de alianças duradouras e estratégias comuns entre os países do continente.

O presidente também celebrou os resultados da agenda bilateral com o governo brasileiro.

“Firmamos vários acordos de cooperação em matéria de defesa, de cultura, de segurança, em matéria comercial, e, além disso, concordamos com o presidente Lula numa estratégia comum. E temos uma voz firme desde a América do Sul”, reforçou.