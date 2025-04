Lula dá posse a Frederico de Siqueira Filho como ministro das Comunicações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeou e deu posse nesta quinta-feira (24/4) para Frederico de Siqueira Filho como o novo ministro das Comunicações. Os dois se reuniram pela manhã no Palácio do Planalto, quando Lula oficializou a nomeação.

Siqueira Filho era presidente da Telebrás, e foi indicado ao cargo pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), durante encontro com Lula na tarde de ontem (23). O novo ministro é considerado um quadro técnico, e não é filiado ao União Brasil. Porém, possui relação com parlamentares da sigla.

Também participaram do encontro com Lula ontem o ex-ministro Juscelino Filho – demitido por suspeita de participação em desvio de emendas parlamentares – e o líder do União na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (União-MA), que chegou a ser anunciado ao cargo pelo governo, mas recusou a indicação.

Frederico de Siqueira Filho é formado em Engenharia Civil e atua há mais de 26 anos no setor de Telecomunicações, segundo seu perfil publicado no site da Telebrás, 21 dos quais foram dedicados à empresa Oi.

Lula esteve com Siqueira Filho em fevereiro deste ano, quando visitou o Centro de Operações Espaciais e o data center da Telebrás em Brasília e anunciou investimentos no setor. O perfil técnico do indicado também é bem-visto pelo prazo de desincompatibilização para ministros que queriam disputar as eleições do ano que vem. Um nome político com interesse eleitoral ficaria menos de um ano no cargo.