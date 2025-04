Lula cancela participação em cerimônia de concessão de rodovias minutos antes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participa da Cerimônia de Assinatura de Contratos de Concessão de Rodovias do Paraná, marcada para esta segunda-feira (28/4). A ausência foi confirmada minutos antes de o evento — incluído na agenda oficial do petista — começar.

A assinatura dos contratos de concessão representa um dos principais passos para a modernização da infraestrutura rodoviária paranaense, e o governo federal tinha a expectativa de usar a cerimônia para reforçar sua agenda de investimentos em logística e transporte.

Apesar da ausência de Lula, o evento foi mantido, com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho.

O Palácio do Planalto não divulgou oficialmente o motivo do cancelamento da participação do presidente.